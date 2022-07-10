Один человек погиб из-за непогоды в Москве

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Сильный дождь с грозой и штормовым ветром привел к смерти человека в Москве, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"В больницы доставлено уже 10 человек с травмами разной тяжести. Один человек погиб", - написал он.

Мэр выразил соболезнования пострадавшим.

Он отметил, что городские службы работают над устранением последствий непогоды.

В воскресенье в Москве зафиксированы грозы и дожди, порывы ветра достигают 25 метров в секунду.