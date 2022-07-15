Москвичи подали более 30 тыс. заявлений на возмещение штрафов за нарушение COVID-мер

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Физические и юридические лица подали примерно 34 тысячи заявлений на возмещение штрафов за нарушение COVID-ограничений в Москве за полтора месяца, сообщила "Интерфаксу" первый замначальника главного контрольного управления города Ирина Зайко.

"По состоянию на 14 июля гражданами подано свыше 33,3 тыс. заявлений на получение единовременной компенсации", - сказала Зайко.

Она добавила, что от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц поступило более 1 тыс. заявлений.

Выплаты по заявлениям начаты, отметила Зайко.

С 1 июня 2022 года граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица в Москве получили возможность подать заявление на получение единовременной компенсации за оплаченные административные штрафы, которые назначили за несоблюдение требований, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы в связи с распространением COVID-19.

Исключением являются штрафы за нарушение режима обязательной самоизоляции.