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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:57

В России за сутки COVID-19 заболели почти 4,7 тыс. человек

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 4 698 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

Как отмечается, по состоянию на 16 июля, в России количество госпитализаций за сутки составило 1 314 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими на 3,8%.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 30 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 36 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 19 субъектах, уточнили в оперштабе.

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За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончался 41 человек, накануне сообщалось о 40 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России были зарегистрированы 4 457 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 выросло на 241. Третий день подряд суточный прирост заболевших превышает 4 тысячи, тем самым вернувшись к показателям начала июня.

Выздоровели за сутки 2 879 человек, или на 1,7% меньше в сравнении с 15 июля, добавили в штабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 485 632 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 381 835 умерших и 17 906 326 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 16 июля 2022 годаПандемия коронавируса
Коронавирус
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