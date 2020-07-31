Самоизоляция изменила преступный мир Петербурга

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В Петербурге отмечают рост числа мошенничеств и краж денег с карт; ущерб, полученный потерпевшими, превышает 118 млн рублей.

Как сообщил "Интерфаксу" заместитель прокурора города Сергей Жуковский, в период самоизоляции преступность ушла с улиц в киберпространство: на фоне значительного снижения грабежей, разбоев, квартирных краж, угонов регистрируется большое количество преступлений с использованием интернета. Он объяснил ситуацию тем, что горожане стали чаще пользоваться картами, совершать онлайн-покупки.

"В первом полугодии 2020 года в Петербурге совершено 2477 краж, 2284 мошенничества в сфере информационно-телекоммуникационных технологий", - сказал Жуковский, отметив, что в целом по России количество таких преступлений возросло вдвое, а связанных с пластиковыми картами в частности - почти в шесть раз.

Самый распространенный способ обмана

По его словам, наиболее распространенный способ обмана - звонки якобы из банка: преступники под видом специалистов службы безопасности известных банков сообщают жертвам, что с их карты хотят снять деньги или зафиксирован подозрительный перевод, а для предотвращения нежелательной операции необходимо перевести средства на уже открытый "резервный счет". Потерпевшие верят, называют мошенникам и данные карты, и коды из СМС, после чего лишаются всех накоплений.

Чаще всего жертвами аферистов становятся пожилые петербуржцы. По данным источника "Интерфакса", с апреля по настоящее время, согласно заявлениям в правоохранительные органы, пенсионеры перевели лжесотрудникам банков не менее 118 млн рублей.

"Коронавирусные" методы мошенничества

Кроме того, появились способы мошенничества, связанные с коронавирусом. "Путем звонков и электронных писем от имени государственных органов мошенники сообщают о необходимости оплатить штраф за нарушение самоизоляции, от имени банков предлагают перечислить деньги для оформления в дальнейшем отсрочки по кредитам либо получения пособий и компенсаций, а также рекламируют различные "чудодейственные" медицинские препараты", - добавил зампрокурора города.

Вместе с тем, по его словам, в результате принятых мер раскрываемость подобных преступлений в городе за первое полугодие 2020 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,3% и составила 38%.

Жуковский пояснил, что раскрытие таких дел осложняется тем, что мошенники могут находиться не в Петербурге, а в других регионах страны или даже за рубежом. Также они используют технические средства сокрытия или подмены номеров телефонов и IP-адресов. "Однако эти сложности не делают преступников неуловимыми: полиция ориентирована на работу по выявлению и пресечению "колл-центров", которыми пользуются мошенники", - добавил Жуковский.

В правоохранительных органах предупреждают, что сотрудники банков никогда не запрашивают данные карт, пароли и коды и не предлагают клиентам переводить деньги на "защищенный счет".

"Если вы уже сообщили мошенникам конфиденциальную информацию, как можно скорее сообщите об этом в банк. Чем быстрее вы это сделаете, тем выше шансы, что банк сможет помочь и вернуть деньги. Если денежные средства не удастся вернуть, банк проведет расследование и даст заключение, с которым можно обратиться в полицию", - рассказала "Интерфаксу" заместитель директора Северо-Западного регионального центра "Райффайзенбанка" по розничному бизнесу Дарина Хохлушина.

Для онлайн-покупок или повседневных трат рекомендовано завести отдельную карту с небольшой суммой; совершая покупки в интернете, пользоваться только личными устройствами. Также стоит проинформировать пожилых родственников об уловках мошенников.