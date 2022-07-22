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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Москвичам пообещали возращение июльской жары

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В столичный регион возвращается жаркая погода, днем в выходные будет солнечно и воздух прогреется до +26...+31 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В сообщении говорится, что повышение температуры обеспечит идущий с запада антициклон, но жара уже не будет такой сильной, как в первой декаде июля.

Согласно опубликованным на сайте данным прогноза погоды, в пятницу в Москве и области до + 27 градусов, местами пройдет кратковременный дождь, в субботу +27...+29, в воскресенье до 30 тепла, по области ожидается до + 31 градуса, возможны небольшие осадки.

Такая же температура прогнозируется 25 и 26 июля.

Но погода в начале недели будет носить неустойчивый характер, пройдут локальные кратковременный дожди с грозами, говорится в сообщении.

Гидрометцентр Москва
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