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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:54

Новая Третьяковка возобновила работу после анонимной угрозы

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Новая Третьяковка на Крымском Валу возобновила работу после поступившей анонимной угрозы, главное здание и Инженерный корпус остаются недоступны для посетителей.

"Музеи Новой Третьяковки, Крымский Вал дом 10, возобновили свою работу", - говорится в сообщении на сайте музея.

При этом, согласно информации, главное здание в Лаврушинском переулке и Инженерный корпус все еще закрыты.

Ранее сообщалось, что Государственная Третьяковская галерея прекратила работу главного здания, Инженерного корпуса в Лаврушинском переулке и Новой Третьяковки на Крымском Валу из-за анонимной угрозы, посетители были эвакуированы.

Москва Третьяковская галерея Третьяковка
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