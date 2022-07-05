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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

Общественный транспорт Москвы переведут полностью на электробусы

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В Москве за ближайшие пять-шесть лет наземный общественный транспорт переведут полностью на электробусы, заявил мэр города Сергей Собянин. Он сказал об этом на форуме "Территория смыслов".

Это сделает Москву "городом номер один" по использованию электрического общественного транспорта, считает мэр.

По словам Собянина, в городе будут параллельно стимулировать распространение электромобилей. Он также выразил надежду, что в срок до семи лет количество такого транспорта в Москве будет "приличное".

Сергей Собянин Москва
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