Библиотеки Москвы проведут 27 августа день открытых дверей

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В библиотеках и культурных центрах Москвы 27 августа пройдет "Единый день открытых дверей", сообщила через портал мэрии заммэра города Наталья Сергунина.

Акция состоится с 10:00 до 20:00 в более чем 160 библиотеках и 70 культурных центрах. Там проведут экскурсии, спектакли, концерты, встречи с писателями и музыкантами.

Дети в ходе акции смогут выбрать студии и кружки для занятий.

"Единый день открытых дверей" проводится в Москве с 2017 года.