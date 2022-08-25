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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:25

Подмосковные власти заверили, что торфяники хорошо обводнены

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Власти Московской области на сегодняшний день не видят угрозы возгорания торфяников. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области в четверг.

"Проконтролировали ситуацию в восточной и юго-восточной части области: Луховицы, Егорьевск, Шатура, Орехово-Зуево. Пристальное внимание уделили торфяникам. С высоты хорошо виден результат работы по обводнению – воды достаточное количество, угрозы возгораний на сегодняшний день нет", - цитирует пресс-служба зампреда подмосковного правительства Георгия Филимонова.

При этом он отметил, что во время облета территорий был замечен один лесной пожар, к месту возгорания отправилась техника и специалисты.

Также в ходе облета был замечен смог из-за рязанских пожаров в районе городского округа Луховицы. Между тем, угрозы распространения пожаров на территорию Московской области нет, добавили в пресс-службе.

Кроме того, зафиксированы два лесных пожара на общей площади 1 га в Ногинском лесничестве. В тушении задействовано девять единиц техники и 19 человек. Угроза населенным пунктам отсутствует.

С 19 по 28 августа включительно в области ограничено пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса.

25 августа по поручению губернатора Московской области зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов, министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский и начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин совершили облет пожароопасных территорий региона.

Московская область
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