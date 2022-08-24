Состояние воздуха в Москве после запаха гари и смога остается в пределах нормы

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Превышения вредных веществ в воздухе после жалоб москвичей на запах гари и смог не выявлено, сообщает пресс-служба столичного Роспотребнадзора.

По их данным, в соответствии с информацией "Центра гигиены и эпидемиологии в городе Москве" и его филиалов в административных округах, 24 августа в 47-ми контрольных точках зафиксированные приземные концентрации исследованных ингредиентов не превышали ПДК загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест.

На данный момент было совершено 208 выездов бригад, отобрано более 2,2 тыс. проб воздуха. Ситуация находится на контроле ведомства, усиленное внимание за уровнем загрязняющих веществ будет вестись до нормализации ситуации.

Запах гари и смог в Москве

С 17 августа от жителей Москвы стали поступать жалобы на запах гари и смог.

По сообщению МЧС, их причиной стали лесные пожары в Рязанской области.

Столичный Роспотребнадзор на фоне сообщений о запахе гари усилил контроль за состоянием атмосферного воздуха. На данный момент незначительное превышение ПДК вредных веществ зафиксировано утром 22 августа. Федеральное ведомство рекомендовало жителям задымленных городов и населенных пунктов носить маски.

По расчетам Росгидромета, запах дыма от пожаров в Рязанской области будет ощущаться в Москве вплоть до 25 августа, причем активнее всего присутствие в воздухе продуктов горения проявится 24 и 25 августа, и может захватить значительную часть столичного региона.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил в понедельник "Интерфаксу", что запах дыма и гарь от пожаров будет ощущаться в столичном регионе до конца рабочей недели.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из столицы в Рязанскую область для оказания содействия в локализации возгораний направлены пожарные и техника.