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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:22

Температурный рекорд 1969 года побит в Москве

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Воздух на главной столичной метеостанции (ВДНХ) к 11:00 пятницы прогрелся до 30,3 градуса, превышен дневной максимум температуры 53-летней давности, следует из данных на сайте Гидрометцентра России.

Прежний рекорд за последние 70 лет метеонаблюдений в городе был установлен 26 августа 1969 года - 28,9 градуса, уточняет метеослужба.

Синоптики прогнозируют, что в пятницу температура воздуха в Москве местами достигнет 31-33 градусов.

В метеобюро столицы "Интерфаксу" сообщили, что абсолютный температурный рекорд дня принадлежит 26 августа 1938 года - 35,3 градуса.

"Это максимум за 143-летнюю историю метеонаблюдений в Москве, которая ведет свой отсчет с 1879 года. Сегодня он побит не будет", - пояснил собеседник агентства.

Ранее "Интерфакс" сообщал, что в четверг в столице был превзойден температурный рекорд 1988 года (29,3). Столбик термометра на ВДНХ показал 31,3 градуса.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил "Интерфаксу", что жаркая погода в столичном регионе продержится до конца недели. В понедельник стационарный циклон, пришедший в Москву две недели назад, ослабеет, со вторника погода начнет меняться. Ожидается понижение температуры, но сильных осадков по-прежнему пока не прогнозируется.

Из-за аномальной жары в столичном регионе до 28 августа включительно действует предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности.

Кроме того, с 20 августа в городе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность 5-го класса.

Мэр города Сергей Собянин попросил пожилых москвичей без необходимости не выходить на улицу.

Москва
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