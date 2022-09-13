Отопление в жилых домах Москвы будут включать с учетом погоды и действующих нормативов

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Социальные учреждения столицы получают тепло по заявкам, жилой фонд пока не обогревается, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков во вторник.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина на прошлой неделе из-за резкого похолодания в городе досрочно начался отопительный сезон, в рамках которого приступили к включению отопления в социальных учреждениях", - сказал Бирюков, которого цитирует телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

Заммэра пояснил, что это делается при поступлении соответствующей заявки от администрации, она отрабатывается в тот же день.

"В настоящее время тепло получают более 1 тыс. зданий - детские сады, школы, медицинские и спортивные учреждения", - уточнил глава комплекса городского хозяйства.

Бирюков добавил, что решение о включении отопления в жилых домах и на других объектах будет приниматься городскими властями с учетом погодных условий и действующих нормативов.

По регламенту, отопительный сезон в Москве начинается в полном объеме, если среднесуточная температура наружного воздуха ниже плюс 8 градусов в течение пяти дней подряд.

В 2021 году отопительный сезон в столице начался 13 сентября.

Резкое похолодание пришло в Москву в этом году 1 сентября.