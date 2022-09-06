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В Москве начали включать отопление в медучреждениях и детских садах

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - В столице выборочно включают отопление в медицинских учреждениях и детских садах, это делается при поступлении соответствующей заявки, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, решение о дате начала отопительного сезона в полном объеме будет приниматься с учетом погодных условий.

Заммэра напомнил, что процедура включения отопления в городе занимает несколько дней.

"Это не происходит одномоментно, технологический срок составляет пять суток. Первыми тепло получают социальные учреждения, в том числе школы, детские сады, больницы и поликлиники, параллельно начинаем включать отопление в жилых домах и офисных зданиях, затем - на предприятиях торговли и промышленности", - добавил он.

В 2021 году отопительный сезон в Москве начался 13 сентября.

Москва Петр Бирюков
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