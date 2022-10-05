Дети мобилизованных москвичей будут зачисляться в детсады без очереди

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Дети из семей мобилизованных москвичей будут зачисляться в дошкольные учреждения вне очереди, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, подписавший в среду соответствующий указ.

"Со дня убытия мобилизованного на пункт сбора военнослужащих члены его семьи могут получить следующие меры поддержки: 1. Для детей: внеочередное зачисление в детские сады по достижении возраста 1,5 лет", - написал Собянин в своем блоге.

Он добавил, что также дети из семей мобилизованных москвичей получат право на внеочередной перевод в другой детский сад или школу - более близкие к месту проживания.

Кроме того, эту категорию семей освободят от оплаты за посещение городских и муниципальных детских садов, а также за занятия в кружках и секциях дополнительного образования в школах, государственных и муниципальных учреждениях дополнительного образования.

Кроме того, семьям мобилизованных, в которых воспитываются дети с инвалидностью или живут взрослые люди с инвалидностью и пожилые родственники, предоставят социальное обслуживание и первоочередное направление в стационарные социальные учреждения.

Взрослые дети и супруги мобилизованных смогут пройти профессиональное обучение, им обещают помочь в поиске работы.

Согласно сообщению, вся семья мобилизованного может рассчитывать на психологическую, юридическую и организационную помощь, а также на единовременную выплату, размер которой определит межведомственная комиссия.

Все эти меры будут предоставлять через московский центр поддержки семей мобилизованных.