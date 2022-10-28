В Москве с ноября упростят назначение детских пособий семьям мобилизованных

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В Москве с 1 ноября начнет действовать упрощенный порядок назначения ежемесячных детских пособий для семей мобилизованных, сообщила НТВ заммэра города Анастасия Ракова.

По ее словам, при начислении пособия не будут учитываться доходы обоих родителей. Выплаты будут продолжаться в течение всего периода мобилизации.

Решение затронет чуть более 7 тысяч москвичей, добавила Ракова.

Заявки на единовременную социальную помощь подали около 12 тысяч человек, уже 10 тысяч человек получили эти выплаты на карту, сказала также она.

В Центр поддержки семей мобилизованных чаще всего обращаются граждане с запросами по адресной социальной помощи, о консультациях по юридическим вопросам, ипотечным каникулам и субсидиям, отметила заммэра.

Заявление на выплату детских пособий можно будет подать в центре поддержки семей мобилизованных, а также в семи флагманских офисах "Мои Документы".