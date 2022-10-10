Москвичам пообещали сохранение теплой и малооблачной погоды до конца рабочей недели

В столицу пришла золотая осень, но все-таки это не бабье лето

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Теплая и малооблачная погода продержится в Москве и области до конца рабочей недели, но температура воздуха будет постепенно понижаться, хотя на выходные вновь возможно потепление до 13 градусов тепла, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В течение недели будет золотая осень, но в более холодном исполнении, чем предшествующий период. Но все удовольствия сейчас налицо: антициклональная погода, прозрачный, даже как будто хрупкий на ощупь, хрустальный воздух и вся палитра цветов, где-то листья на деревьях еще зеленые, какие-то уже пожелтели, а где-то появился багрянец. Поэтому при таких солнечных днях будет настоящее удовольствие", - сказал Вильфанд в понедельник.

Он уточнил, что бабье лето - это ситуация, когда температура воздуха около 20 градусов, а на этой неделе, как и на предыдущей, таких значений не было.

По словам метеоролога, на текущей неделе Москва окажется в зоне антициклона, но, в отличие от прошлой недели, когда воздушные массы перемещались с юга, что в выходные обеспечило повышение температуры воздуха до 15-16 градусов тепла, воздушные массы перемещаются с севера и северо-запада.

"И при антициклональной погоде осадков не будет, более того, небо - ясное, малооблачное, много солнца, периодически будут появляться облака, но верхнего яруса, перистые облака, солнечные лучи сквозь них очень хорошо проходят", - добавил он.

При этом температура воздуха по сравнению с прошлой неделей понизится на 4-5 градусов, с понедельника по среду будет в диапазоне от 10 до 13 градусов тепла, а далее до 10 градусов. Ночью в Москве прогнозируется от 0 до 4 градусов тепла, в Подмосковье возможны заморозки до минус 2 градусов, что "нормальное явление для октября". При этом Вильфанд сказал, что в самом конце недели столбики термометров вновь могут подняться до плюс 13 градусов.