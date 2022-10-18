Холдинг "Роскосмоса" продаст комплекс зданий в Москве

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Холдинг "Российские космические системы" (РКС) продаст комплекс имущества в Центральном административном округе Москвы.

Комплекс "Бауманская, 53" выставлен на продажу "в рамках программы по работе с непрофильными активами, оптимизации расходов и повышения рентабельности", - сообщили в пресс-службе РКС.

Это три участка земли общей площадью 1,7 га и 16 зданий.

Ранее в холдинге сообщали о продаже офисного здания на Авиамоторной, 34 в Москве, а также санатория "Чайка" в Подмосковье.