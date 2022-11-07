"Вторичка" в Москве подешевела на 15,5% с начала года

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Средняя стоимость "квадрата" на вторичном рынке Москвы снизилась на 15,5% с начала года, подсчитали в Est-a-Tet.

"Средневзвешенная цена предложения в октябре составила 438,1 тыс. руб./кв.м, за месяц она уменьшилась на 2,5%, при этом коррекция по округам варьировалась в пределах от 1,1% до 2,8%. По отношению к началу года снижение средневзвешенной цены предложения более ощутимо: минус 15,5% в целом по Москве", - говорится в исследовании.

Эксперты уточнили, что объем предложений в старых границах столицы за октябрь вырос до 44,2 тыс. Это на 3% больше, чем в сентябре. С начала года объем предложений увеличился почти в 1,6 раз. По данным аналитиков, большую часть вторичных квартир предлагают в Западном административном округе - свыше 7 тыс.

Средняя стоимость жилья с начала года снизилась не во всех округах. В Северном АО цена осталась прежней, в Южном, Северо-Восточном и Юго-Восточном АО стоимость выросла на 3,2%, 2,3% и 1,5% соответственно.

"Эти четыре округа (ЮВАО, ВАО, СВАО и ЮАО) являются наиболее доступными по цене среди всех округов с доступной сетью метро в старых границах Москвы, поэтому коррекция цен предложения их не коснулась", - отметила директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

По словам экспертов, значительно снизилась цена в центре Москвы. С начала года "вторичка" в ЦАО подешевела на 20,9%. Это связывают с большим объемом предложения среди всех округов.