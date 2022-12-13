Пассажир упал на рельсы на станции метро "Курская"-кольцевая

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Инцидент с пассажиром произошел в вечерний час пик на Кольцевой линии метро, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта во вторник.

"На Кольцевой линии (5) временно увеличены интервалы движения поездов в направлении против часовой стрелки из-за человека на пути", - говорится в сообщении.

В обратном направлении поезда следуют в соответствии с графиком.

По информации источника "Интерфакса", инцидент произошел на станции "Курская". Для спасения пассажира отключено напряжение контактного рельса.