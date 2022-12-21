Матвиенко не исключила подготовки законопроекта об ограничении сроков ареста

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Совет Федерации при необходимости готов разработать законопроект об ограничении сроков содержания граждан в СИЗО, период содержания под стражей должен ограничиться годом, заявила на пресс-конференции спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Она напомнила, что в законодательстве есть норма, которая дает право судам по истечении года пребывания гражданина под стражей внимательно изучать аргументы следствия для продления ареста. По словам спикера, эта норма работает плохо, "и суды, как правило, принимают позицию следователя" и продлевают арест.

"Поскольку эта норма, хотя она и есть, но она плохо работает, на мой взгляд, нужно сейчас провести широкие консультации и с Верховным судом, и с прокуратурой, и с Министерством юстиции для того, чтобы понять, нужен ли новый закон, нужны ли новые нормы с тем, чтобы обеспечить это право человека, который является обвиняемым. В случае необходимости мы такой законопроект подготовим. Но то, что мы эту тему не оставим - это я вам обещаю", - сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что период содержания обвиняемого под стражей должен ограничиваться годом.

"Если следователь возбудил уголовное дело, подал в суд прошение о заключении того или иного обвиняемого в СИЗО, то, наверное, у него уже есть достаточное доказательство вины этого человека, но которое надо еще дорасследовать. Так вот, на мой взгляд, для таких дел должен быть определенный срок. Это должен быть год для того, чтобы закончить следствие", - отметила спикер.

Она убеждена, что недопустимо долго держать в СИЗО граждан, обвиняемых в ненасильственных, экономических и прочих преступлениях, а также для женщин с детьми.

"Недопустимо чтобы люди в следственных изоляторах сидели годами, когда против того или иного гражданина возбуждено уголовное дело. Когда речь не идет о террористических деяниях или насильственных действиях, влекущих опасность для общества, для граждан и так далее. А речь идет о различных уголовных делах экономических, иного характера, что должны определить четкие сроки для следствия", - сказала Матвиенко.