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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:43

В Южном Бутове построят стадион с фан-зоной

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В Южном Бутове на неэффективно используемом участке построят общественно-деловой квартал и спортивный стадион с зоной для болельщиков, сообщили пресс-службе Департамента городского имущества Москвы. Там сослались на опубликованный проект решения реорганизовать эту территорию.

"На участке вдоль 1-й Горловской улицы построят общественно-деловой квартал, в котором разместятся офисы, объекты торговли и общественного питания. Также там возведут спортивный стадион с зоной для болельщиков", - сообщил глава департамента Максим Гаман.

По проекту там должно быть построено более 70 тысяч квадратных метров недвижимости. Ожидается, что в итоге будет создано около двух тысяч новых рабочих мест.

Вложения в проект составят около 7,5 миллиарда рублей, а ожидаемый бюджетный эффект от его реализации превысит 550 миллионов рублей в год.

Программа комплексного развития территорий призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Общий объем инвестиций составит семь триллионов рублей, а в бюджет поступит около трех триллионов рублей.

Москва Южное Бутово Максим Гаман
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