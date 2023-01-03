Три человека погибли при столкновении электрички с машиной в Подмосковье

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Столкновение автомобиля и электропоезда произошло на переезде около станции "Ивантеевка" Ярославского направления, в результате ДТП три человека погибли, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области во вторник.

"По предварительной информации, сегодня примерно в 07:18 водитель, управляя автомобилем марки "Хендай", двигаясь через регулируемый железнодорожный переезд без шлагбаума около платформы "Ивантеевка", совершил столкновение с электропоездом", - говорится в сообщении.

Позже в пресс-службе подмосковного главка МВД России уточнили, что в результате происшествия есть жертвы: погибли водитель и двое пассажиров легкового автомобиля.

В пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) сообщили, что пассажиры электропоезда и локомотивная бригада не пострадали.

По информации МЖД, движение на участке Фрязино-Ивантеевка временно приостановлено.

"На период ликвидации последствий происшествия поезда следуют до станции "Зеленый Бор", - сказали в МЖД. - Компанией-перевозчиком назначены компенсационные автобусы от "Фрязино" до "Зеленого Бора" и обратно".

Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила о начале проверки по факту происшествия.