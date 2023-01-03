В Подмосковье восстановили движение поездов после ДТП

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Возобновлено движение на участке Фрязино-Ивантеевка после аварии с участием поезда и легкового автомобиля, сообщает во вторник пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

"В 13:24 железнодорожники восстановили движение на перегоне Фрязино-Ивантеевка, приостановленного ранее из-за ДТП на переезде", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты МЖД принимают меры для стабилизации графика курсирования электричек на фрязинской ветке Ярославского направления.

Ранее сообщалось о столкновении легкового автомобиля с электропоездом около станции "Ивантеевка" Ярославского направления. По информации Главного управления МВД России по Московской области, погибли три человека, находившихся в автомобиле.

В пресс-службе МЖД сообщали, что пассажиры электропоезда и локомотивная бригада не пострадали.