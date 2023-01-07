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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:38

Система теплоснабжения Москвы продолжает работать на максимуме из-за морозов

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В столичном регионе установилась аномально холодная погода, минувшей ночью столбики термометров в отдельных районах опускались до минус 26 градусов, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам в субботу.

"В целом среднесуточная температура воздуха сейчас существенно ниже климатической нормы. Городская система теплоснабжения продолжает работать на максимальных температурных режимах из-за морозов", - рассказал Бирюков.

По его словам, специалисты Московской объединенной энергетической компании (МОЭК), получив прогноз синоптиков, заранее скорректировали температуру в системе отопления.

"В настоящее время она (температура - ИФ) соответствует погодным условиям и находится на максимальном значении", - подчеркнул заммэра.

Бирюков добавил, что все столичные системы ресурсоснабжения имеют необходимый резерв мощности: тепла - 48%, газоснабжения - 23%, водоснабжения - 53%, электроэнергии - 19%.

Гидрометцентр России информирует, что из-за аномальных морозов в Москве до 21:00 10 января действует предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности.

Москва Петр Бирюков
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