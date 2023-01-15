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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

46 мест для крещенский купаний организуют в Москве

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В столице оборудуют более сорока мест для крещенских купаний, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

"В дни Крещенских купаний, которые по традиции пройдут 18-19 января, будет организовано 46 мест купаний. Каждую прорубь оборудуют настилами, раздевалками, пунктами обогрева и питания, парковками. Везде будут дежурить полиция, спасатели и медики", - написал он в своем телеграмм-канале.

Как уточняется на сайте мэра и правительства Москвы, больше всего площадок появится в ТиНАО - там их будет 15. Также площадки оборудуют в САО (две), СВАО (одна), ВАО (пять), ЮАО (три), ЮЗАО (пять), ЗАО (четыре), СЗАО (девять) и ЗелАО (две).

Московские спасатели проверят дно в местах подготовки прорубей, проведут профилактические беседы о правилах пожарной безопасности со служителями храмов и сотрудниками городских служб, участвующих в организации и проведении купаний.

Москва Сергей Собянин
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