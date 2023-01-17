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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

В Москве построят музей искусств по программе создания мест приложения труда

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В Даниловском районе Москвы инвестор до конца 2023 года построит музей искусств в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, сообщил в Telegram мэр города Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что такой музей будет построен по этой программе впервые.

В учреждении будут работать две сотни человек. Одновременно музей сможет принять больше полутора тысяч посетителей, его общая площадь превысит 12 тысяч кв.м. На первом этаже будет расположен демонстрационный зал с билетными кассами, конференц-зал и ресторан. Остальные этажи отдадут под постоянные или временные выставки современного искусства.

С 2020 года в рамках этой программы город подписал с инвесторами 33 соглашения, благодаря которым в столице появится свыше 56,6 тысячи новых рабочих мест. В столице будут построены как промышленные и офисные здания, так и социальные объекты.

Москва Сергей Собянин Даниловский район
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