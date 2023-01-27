Иностранцы перечислили в бюджет Москвы почти 32 млрд рублей налогов в 2022 году

Сумма стала рекордной за восемь лет существования системы трудовых патентов, отметили в мэрии

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В 2022 году работающие в Москве по трудовым патентам иностранные граждане перечислили в городской бюджет почти 32 млрд рублей налога на доходы физических лиц, по сравнению с 2021 годом объем отчислений вырос на 45%.

Об этом сообщила через пресс-службу глава столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева. Объем отчислений она назвала рекордным за все восемь лет работы системы трудовых патентов.

"Сегодня трудовые мигранты работают в таких важных для столицы отраслях, как строительство, ЖКХ, торговля, транспорт, доставка, занимая позиции, на которые чаще всего неохотно идут работать москвичи. Кроме того, иностранные граждане вносят значительный вклад в экономику города", - сказала глава департамента.

За 2015-2022 годы объем поступлений в бюджет Москвы в виде платежей за трудовой патент составил около 145 млрд рублей, или около 2% поступлений НДФЛ - одного из трех ключевых налогов, формирующих бюджет города, отметила она.

Граждане Узбекистана, Молдавии, Азербайджана и Таджикистана могут легально получить трудовой патент для работы в Москве и Московской области только в Многофункциональном миграционном центре (ММЦ). За время своей работы - с 2015-го по 2022-й год - ММЦ выдал 3,8 млн патентов на работу в столице.

С ноября 2021 года центр предоставляет услуги по оформлению патента для осуществления деятельности на территории Московской области - за прошлый год их было выдано 322 тысяч.

Помимо подачи заявления на оформление патента, в ММЦ можно пройти все необходимые для этого процедуры. Также там заявителей фотографируют и берут отпечатки пальцев. Всего за 2022 год обязательные процедуры прошли около 1,2 млн иностранцев.