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Госдума упростила трудоустройство в сфере IT для иностранцев

Госдума упростила трудоустройство в сфере IT для иностранцев
Фото: Getty Images

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в третьем чтении правительственный закон об упрощении процедуры трудоустройства для иностранцев, работающих в сфере IT, а также получения ими и членами их семей вида на жительство в РФ.

"Законопроект направлен на упрощение процедур трудоустройства иностранных граждан, являющихся специалистами в сфере информационных технологий и привлекаемых для работы в аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, и получения этими гражданами и членами их семей вида на жительство в Российской Федерации", - говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

В частности, предлагается выдавать таким специалистам вид на жительство упрощенно, минуя получение разрешения на временное проживание. Также на них не будет распространяться порядок о том, что они могут быть трудоустроены только при наличии разрешения на работу или патента, а для работодателей необязательно будет наличие разрешения на привлечение и использование иностранных работников.

Вместе с тем вид на жительство может быть аннулирован для специалистов, которые расторгли трудовой контракт и не перезаключили новый в аналогичной организации в течение 30 дней. Также вид на жительство в этом случае будет аннулирован и для членов их семей.

Упомянутый законопроект был внесен правительством в Госдуму в конце апреля.

Госдума
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