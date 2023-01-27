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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

В Москве внедрят новую модель прогноза и предотвращения ДТП

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Власти Москвы разрабатывают новую модель прогноза и предотвращения дорожно-транспортных происшествий для повышения уровня безопасности на дорогах, сообщил в Telegram мэр столицы Сергей Собянин.

Подробностей о модели он не рассказал.

"Изменения в организации дорожного движения и введение платных парковок также помогли избавиться от хаотичной парковки и очагов аварийности в городе, - продолжил мэр. - Мы ставим современные камеры фотовидеофиксации, активно развиваем сеть выделенных полос для наземного транспорта, снижаем трафик и скорости, устанавливаем светофоры и многое другое".

Эту работу Собянин назвал эффективной и заверил, что она будет продолжена. Москву он назвал лидером по безопасности дорожного движения в стране.

"По сравнению с 2010 годом число ДТП с пострадавшими в 2022 году уменьшилось на 34%. Количество погибших на дорогах снизилось более чем в 2,5 раза (с 763 до 300). Уровень социального риска по итогам 2022 года предварительно составляет 2,37, что соответствует показателям развитых стран мира", - перечислил мир.

Он отметил, что таких цифр удалось добиться благодаря результатам комплексного подхода развития городской транспортной системы и взаимодействию с Госавтоинспекцией.

Москва Сергей Собянин
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