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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

В мэрии Москвы отметили сокращение смертности в ДТП в два раза за десять лет

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В Москве смертность на дорогах в результате дорожно-транспортных происшествий снизилась в два раза за последние десять лет, сообщил на Международном транспортном саммите первый замруководителя столичного департамента транспорта Роман Латыпов.

"Смертность на дорогах (в результате ДТП - ИФ) снизилась в два раза, в два раза количество погибших сократилось, несмотря на то, что машин стало (...) в 1,5 раза больше", - сказал он.

По его словам, за последние 13 лет было обновлено 7 тысяч единиц наземного транспорта, в том числе 700 единиц трамваев.

Он отметил, что в 2010 году Москва не была комфортным городом, чтобы перемещаться пешком.

"Было всего 1,6 км улиц для пешеходов (...) Сейчас в Москве 430 км улиц, по которым можно ходить и гулять", - сказал Латыпов.

Кроме того, в столице увеличилось количество выделенных полос. "У нас в 2010 году было 2,6 км выделенных полос для автобусов. Сейчас у нас 446 км выделенных полос (...) и будет до конца года 476 км выделенных полос для автобусов", - отметил Латыпов.

Роман Латыпов Дептранс Москва
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