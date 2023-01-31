ДИТ Москвы сообщил, что столица вошла в топ-5 привлекательных для программистов городов

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы провел исследование наиболее популярных у программистов и разработчиков городов из разных стран мира, по результатам которого Москва вошла в пятерку лидеров, сообщил руководитель направления "Аналитика" ДИТ Москвы Иван Бутурлин.

"По итогам исследования Москва заняла четвертую строчку рейтинга с оценкой 33,5 балла из 47 возможных. Средний уровень дохода программистов и разработчиков в столице в абсолютном выражении после уплаты налогов составляет 216,8 тыс. рублей: это выше, чем в Лондоне, Сингапуре, Гонконге и Амстердаме", - сказал Бутурлин.

Презентация результатов исследования состоялась во вторник на конференции о рынке труда и импортозамещении в IT, организованной ДИТ Москвы.

В пятерку лидеров также вошли Сан-Франциско, Остин, Сингапур и Тель-Авив.

"При этом Москва обеспечивает лучшие условия в базовых жизненных сферах, таких как жилье и коммунальные расходы, питание, здравоохранение, образование и досуг. А вот дешевые по московским меркам Варшава, Тбилиси, Ереван и Стамбул уступают в качестве сервисов и инфраструктуры, а также в возможностях трудоустройства, что особенно важно для профессиональных специалистов",- добавил представитель ДИТ Москвы.

Как оценивали города

В рамках исследования аналитики ДИТ рассмотрели 12 городов из разных стран мира, являющихся наиболее привлекательными направлениями для программистов и разработчиков, в том числе мировые технологические центры (Лондон, Сингапур, Гонконг, Сан-Франциско), а также города, ставшие популярными в 2022 году: Стамбул, Тбилиси, Ереван и Варшава.

Города сравнивали по 47 показателям из разных сфер жизни, в первую очередь учитывая условия работы для IT-специалистов, уровень здравоохранения и образования, стоимость питания, связи, транспортных и коммунальных услуг.

В Москве, по данным исследования, самый доступный домашний интернет (тариф со скоростью 500 Мбит/сек в среднем стоит 500 руб., а медианная скорость загрузки данных посредством широкополосного доступа - 91,5 Мбит/сек) и самая низкая доля стоимости аренды однокомнатной квартиры в центре города от заработной платы программистов и разработчиков. В целом доля расходов на жилье и коммунальные услуги в доходе московского IT-специалиста – самая низкая среди всех рассмотренных городов. В Москве же самое доступное питание и основные товары потребительской корзины, медицинские услуги, спорт и отдых из всех оцениваемых городов.

Кроме того, столица России входит в тройку лидеров по доступности мобильной связи (медианная стоимость порядка 705 руб./мес.), транспорта, высшего образования и дополнительных услуг для семей с детьми, а также относится к числу самых безопасных для проживания городов.

Чуть менее двух третей - 61% опрошенных IT-специалистов полностью удовлетворены своей работой, еще 34% удовлетворены частично. Больше всего респондентов устраивают зарплата, коллектив, стабильность и интересные задачи.

Борьба за специалистов

В свою очередь заместитель руководителя ДИТ Москвы Дмитрий Дереляк сообщил, что департамент постоянно мониторит ситуацию в IT- и телеком-отрасли, чтобы создавать комфортные и соответствующие рынку условия труда для профессионалов, работающих над развитием городских цифровых проектов.

"Сейчас по-прежнему сохраняется высокая конкуренция за опытных специалистов, причем даже уход иностранных компаний с рынка не вызвал профицита квалифицированных разработчиков, все они быстро нашли работу в крупных российских компаниях. Однако при этом IT-бизнес стал больше работать над удержанием своих сотрудников, поскольку искать новых сейчас - дороже и дольше",- отметил Дереляк.

По его словам, с точки зрения навыков сейчас наиболее востребованы специалисты в сфере информационной безопасности, бизнес- и системные аналитики, а также эксперты, владеющие импортозамещенными продуктами.

"Так что тем, кто сейчас задумывается о траектории развития, можно обратить внимание на эти направления", - заключил замглавы ДИТ Москвы.