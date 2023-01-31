Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Москвичам пообещали неоднородную погоду в феврале

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Погода в феврале в Москве будет неоднородной, тепло, которое прогнозируется в столице в первые дни февраля, к середине следующей недели сменится похолоданием, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень теплая погода в первые дни февраля, 1-3 февраля температура на 6-7 градусов выше нормы. Дневные температуры около нулевой отметки, а ночные - минус 1 - минус 3. Температура ночью и днем будет отличаться максимум на 2 градуса", - сказал Вильфанд.

В субботу и воскресенье из-за того, что давление будет повышаться, в Москве прогнозируется "комфортная температура". Ночью будет минус 8 - минус 3 градуса, днем минус 4 - минус 2 и небольшой снег.

В понедельник в Москве температура воздуха "станет соответствовать своей норме". Ночные температуры будут минус 10 - минус 5, днем будет минус 6 - минус 4.

"Это температура около нормы, она должна такой быть. И это характеристика того, что, по предварительным расчетам, февраль будет очень неоднородный. А к середине следующей недели будет дальнейшее понижение температуры (...) На следующей неделе в Москве будет нормальная, зимняя погода", - добавил Вильфанд.

Роман Вильфанд Москва Гидрометцентр
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Более 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы из-за непогоды

Более 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы из-за непогоды

ФСБ сообщила о задержании в Подмосковье троих школьников

Суд в Москве арестовал начальника IT-управления ФТС Васильева по делу о коррупции

Начало февраля не принесет в Москву резких изменений погоды

Начало февраля не принесет в Москву резких изменений погоды

Новый посол США в РФ Линн Трейси прибыла в Москву

Расчеты систем ПВО С-300 отработали в Подмосковье отражение воздушных атак

В московском метро пассажир упал на рельсы на станции "Партизанская"

Москвичей предупредили, что ночью возможны грозы

Ледяной дождь ожидается в Москве

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });