Москвичам пообещали неоднородную погоду в феврале

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Погода в феврале в Москве будет неоднородной, тепло, которое прогнозируется в столице в первые дни февраля, к середине следующей недели сменится похолоданием, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень теплая погода в первые дни февраля, 1-3 февраля температура на 6-7 градусов выше нормы. Дневные температуры около нулевой отметки, а ночные - минус 1 - минус 3. Температура ночью и днем будет отличаться максимум на 2 градуса", - сказал Вильфанд.

В субботу и воскресенье из-за того, что давление будет повышаться, в Москве прогнозируется "комфортная температура". Ночью будет минус 8 - минус 3 градуса, днем минус 4 - минус 2 и небольшой снег.

В понедельник в Москве температура воздуха "станет соответствовать своей норме". Ночные температуры будут минус 10 - минус 5, днем будет минус 6 - минус 4.

"Это температура около нормы, она должна такой быть. И это характеристика того, что, по предварительным расчетам, февраль будет очень неоднородный. А к середине следующей недели будет дальнейшее понижение температуры (...) На следующей неделе в Москве будет нормальная, зимняя погода", - добавил Вильфанд.