В Москве сменился замначальника полиции и два руководителя окружных УВД

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Полковник полиции Владислав Новиков назначен заместителем начальника Главного управления МВД о Москве, сообщили в пресс-службе управления, сославшись на президентский указ от 27 января.

Этим же указом на должность начальника УВД по ЦАО назначен полковник полиции Олег Пауков, а на должность начальника УВД по ЮАО - генерал-майор полиции Михаил Лобанов.

Кроме того, должность заместителя начальника Главного управления на транспорте МВД России получил Денис Маслов, ранее занимавший пост замначальника УВД по ЗАО.

Вновь назначенных руководителей представил личному составу начальник главка генерал-лейтенант полиции Олег Баранов.