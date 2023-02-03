В Москве в выходные небольшой мороз придет на смену оттепели

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Оттепель в Москве сменится морозом до минус 3-5 градусов в выходные, однако температура все равно будет выше нормы на 5 градусов. Об этом сообщил "Интерфаксу" в пятницу научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Если в последние дни рабочей недели температура в Москве была оттепельная, около ноля, то в выходные произойдет небольшое изменение циркуляции, связанное с приближением к Москве области высокого давления. Это приведет к тому, что температуры уже в выходные и ночью, и днем будут отрицательные. Хотя, по сравнению с нормой, они будут очень высокими – температура на 5 градусов выше нормы", - сказал Вильфанд.

Так, в субботу ночью температура будет от минус 5 до минус 3 градусов, днем – от минус 3 до ноля, "но через ноль столбик термометра не перевалит, и это очень важно". Также начнет меняться атмосферное давление: если еще в ночь с пятницы на субботу оно будет ниже нормы, то уже днем и во второй половине дня субботы оно станет чуть выше нормы. Все это приведет к тому, что в Москве будет небольшой снег, местами умеренный.

"Вполне комфортная погода, мягкая зимняя погода, отрицательные значения температуры. Не холодно, и снежок", - отметил Вильфанд.

В воскресенье давление продолжит расти, а температура понижаться. Днем будет от минус 3 до минус 1, ночью – минус 5 - минус 3.

Говоря о снежном покрове в столице, Вильфанд сообщил, что сейчас высота снега составляет около 22-25 см, что "конечно, ниже нормы", так как климатическая норма около 33-34 см, "но в этом ничего страшного нет".

"А за городом – чудо. Правда, за счет оттепели небольшая ледяная корка. Но все равно снег есть – на санках детей возить одно удовольствие и на лыжах. И снежную бабу все равно лепить можно", - добавил он.