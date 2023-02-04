Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:39

Мороз в начале недели в Москве сменится к четвергу нулевой температурой

Мороз в начале недели в Москве сменится к четвергу нулевой температурой
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Понижение температуры до минус 12 ночью и минус 5 днем прогнозируется в Москве и области в начале следующей недели, в четверг температура днем вернется к нулевой отметке, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

МоскваВ Москве в выходные небольшой мороз придет на смену оттепелиЧитать подробнее

"Температура воздуха в понедельник будет минус 9 - минус 7, дневные температуры прогнозируются от минус 5 до минус 3. По области - до минус 11 ночью, дневные от минус 6 до минус 2 (...) Ночью во вторник минус 12 - минус 7, и дневные температуры минус 5 - минус 4. И совсем небольшой снежок", - сказал Вильфанд.

По его словам, это связано с тем, что "в выходные произойдет небольшое изменение циркуляции, связанное с приближением к Москве области высокого давления".

Кроме того, благодаря повышению давления, в столице будет увеличиваться нижняя граница облаков, "облака станут более высокими, и это приведет к тому, что даже при облачной погоде будет больше света, коротковолновая энергия будет проникать через довольно тонкий слой облаков, поэтому будут гораздо более светлые дни".

В понедельник и вторник прогнозируется погода с прояснением и солнце. "Когда преобладает циклоническая деятельность солнце всегда радует", - отметил Вильфанд.

Ночь на среду, как уточнил он, будет умеренно прохладной: минус 11 - минус 7 градусов. "А вот днем температура постепенно начнет повышаться и будет в диапазоне 4-2 градуса ниже нуля, а на юге области - приближаться к нулю", - добавил научный руководитель Гидрометцентра.

В четверг, как рассказал Вильфанд, начнется изменение направления воздушных потоков - воздушные массы начнут поступать из северных регионов Атлантики, где теплый воздух. "И поэтому дневные температуры будут около нулевой отметки. И так до конца рабочей недели - ночные температуры минус 7 - минус 2, днем около нуля", - сказал Вильфанд.

Из-за того, что дневная температура будет положительной, а ночная - отрицательной, в Москве усилится гололедица, добавил он.

Гидрометцентр России Роман Вильфанд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд в Москве отправил в СИЗО гражданина РФ по делу о госизмене

Более 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы из-за непогоды

Более 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы из-за непогоды

ФСБ сообщила о задержании в Подмосковье троих школьников

Суд в Москве арестовал начальника IT-управления ФТС Васильева по делу о коррупции

Начало февраля не принесет в Москву резких изменений погоды

Начало февраля не принесет в Москву резких изменений погоды

Новый посол США в РФ Линн Трейси прибыла в Москву

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });