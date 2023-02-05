Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:06

В Москве до конца 2024 года появится 29 транспортно-пересадочных узлов

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Двадцать девять транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) появится в Москве до конца 2024 года, сообщил в воскресенье мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы объединяем различные виды транспорта в одну систему, создавая ТПУ, и благодаря этому пассажиры могут максимально быстро и удобно сделать пересадку, экономя время в пути", - написал он в своем телеграм-канале.

Мэр уточнил, что на данный момент строительство ведется уже на девяти площадках, для семи готовится градостроительная документация.

За прошлый год в городе создано семь ТПУ: "Окружная", "Печатники", "Минская", "Фонвизинская", "Технопарк", "Ходынское Поле" и "Дмитровская".

Москва Сергей Собянин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Мороз в начале недели в Москве сменится к четвергу нулевой температурой

Мороз в начале недели в Москве сменится к четвергу нулевой температурой

Суд в Москве отправил в СИЗО гражданина РФ по делу о госизмене

Более 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы из-за непогоды

Более 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы из-за непогоды

ФСБ сообщила о задержании в Подмосковье троих школьников

Суд в Москве арестовал начальника IT-управления ФТС Васильева по делу о коррупции

Начало февраля не принесет в Москву резких изменений погоды

Начало февраля не принесет в Москву резких изменений погоды

Новый посол США в РФ Линн Трейси прибыла в Москву

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });