В Москве до конца 2024 года появится 29 транспортно-пересадочных узлов

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Двадцать девять транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) появится в Москве до конца 2024 года, сообщил в воскресенье мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы объединяем различные виды транспорта в одну систему, создавая ТПУ, и благодаря этому пассажиры могут максимально быстро и удобно сделать пересадку, экономя время в пути", - написал он в своем телеграм-канале.

Мэр уточнил, что на данный момент строительство ведется уже на девяти площадках, для семи готовится градостроительная документация.

За прошлый год в городе создано семь ТПУ: "Окружная", "Печатники", "Минская", "Фонвизинская", "Технопарк", "Ходынское Поле" и "Дмитровская".