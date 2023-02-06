Движение на Арбатско-Покровской линии московского метро восстановлено

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Устранен технический сбой на Арбатско-Покровской линии метро Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта в понедельник.

"Движение на Арбатско-Покровской линии (3) восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на Арбатско-Покровской линии прерывалось движения поездов от "Курской" до "Щелковской" для проверки инфраструктуры. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Источник "Интерфакса" сообщил, что сбой произошел около 11:25 понедельника. По техническим причинам снималось напряжение на участке "Партизанская" - "Щелковская".

Сбой на ветке продлился более 40 минут.