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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

В Москве к концу недели немного похолодает

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Потепление до плюс 1 градуса придет в Москву в четверг, 9 февраля, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"9 февраля Москва будет находиться в теплой части антициклона (...) поэтому температура повысится, ночью в четверг 3-5 ниже ноля, по области до минус 8, а днем около ноля - минус 1 - плюс 1. В последующем, 10 и 11 февраля, температура чуть-чуть понизится, но все равно она будет заметно выше нормы, на 3 градуса как минимум (...) Вполне комфортная зимняя погода", - сказал Вильфанд.

Так, 10 февраля ночью будет от минус 5 - минус 3, днем - от минус 3 до минус 1 - такой температурный фон, по словам научного руководителя Гидрометцентра, выше нормы примерно на 3 градуса. 11 февраля температура воздуха и днем, и ночью в Москве и Московской области будет от минус 6 до минус 1 градуса. Также 10 и 11 февраля прогнозируется небольшой снег.

В воскресенье, 12 февраля, как уточнил Вильфанд, произойдет кратковременное изменение циркуляции воздуха, которое приведет к понижению температуры. Так, ночью будет от минус 11 до минус 7 градусов, а днем около минус 5.

"Такая температура будет около нормы. Но, по расчетам, это понижение кратковременное, со следующей недели опять будет повышение температуры", - добавил Вильфанд.

При этом в среду погода в столице будет еще "по настоящему зимней".

"В последнюю неделю января и в первую неделю февраля по климату самый холодный период зимы. И вот сейчас температурный фон полностью соответствует этим температурам. Так, в ближайшая ночь температура будет -14... -12, по области до минус 16. В самом центре Москвы где-то около минус 10 градусов. И дневные температуры около минус 5 градусов завтра. Вполне зимняя погода, она соответствует норме или ниже нормы на 1 градус. Такая хорошая зима", - добавил он.

Москва Роман Вильфанд
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