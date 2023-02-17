Метель и низкое давление придут в Москву в выходные

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Снег, метель, усиление ветра до 17 м/с и резкое понижение атмосферного давления на 25 мм ртутного столба прогнозируются в Москве в выходные, в воскресенье давление понизится до 730 мм. Об этом сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Завтра начинает погода меняться. Ночью еще вполне антициклональная погода, облачно с прояснениями, можно будет и луну увидеть, и совсем небольшой снежок. В первой половине дня в субботу тоже комфортно, минус 7- минус 5 градусов, безветренная, хорошая погода. Но очень быстро с севера к Москве приближается ложбина низкого давления, и уже в субботу вечером давление по сравнению с сегодняшним днем понизится на 20-25 мм ртутного столба, очень резкое понижение", - сказал Вильфанд.

По его словам, такое изменение погоды приведет к тому, что вечером в субботу начнется снег, который будет усиливаться в ночь на воскресенье.

"Уже вечером, начиная с 20:00-21:00 метель, порывы ветра до 17 м/с. А ночью – снежные заносы и снег. И такая же погода с сильным ветром сохранится в воскресенье – метель, снежные заносы, снег, местами сильный снег", - добавил Вильфанд.

Все это приведет к тому, что высота сугробов к понедельнику повысится и будет превышать 40 см, что, по словам научного руководителя Гидрометцентра, "будет максимальной высотой снега за весь период зимы". "Наконец-то она превысит нормы. У нас только в декабре снег превышал норму, а затем были оттепели. Высота снега была ниже нормы", - уточнил Вильфанд.

Он также напомнил, что в Москве "по климату самая максимальная высота снега обычно в конце февраля - начале марта". "И это характеристика того, что у москвичей не должно быть завышенных ожиданий. Раз высота снега по климату максимальная, значит весна не наступает", - добавил Вильфанд.

Температура воздуха в воскресенье немного повысится – ночные температуры будут минус 7 - минус 5, а днем – минус 4 - минус 2, местами до минус 1.

"Но вот это потепление не сопровождается комфортными ощущениями, потому что погода будет такая зимняя, снежная, с метелями и ветром. И давление уже существенно понизится и будет самое низкое – до 730 мм ртутного столба", - сказал Вильфанд.