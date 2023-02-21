В Москве загорелся отель "МКМ"

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Пожар начался в отеле в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Горит пятый этаж 16-ти этажного здания на улице Международной в центре Москвы", - сказали в экстренных службах.

Проводится эвакуация. По данным из открытых источников, на этаже располагается отель. Также в здании расположены офисы.

В пресс-службе столичного главка МЧС со своей стороны "Интерфаксу" сообщили, что огонь охватил пятый этаж гостиницы "МКМ" в центре Москвы.

"Возгорание на улице Международная, 15 происходит на пятом этаже. Дом 17-этажный. Сведений о пострадавших пока не поступало", - сказали в пресс-службе.

Позднее там уточнили, что было спасено 20 человек, из них семь детей.

"Спасение продолжается", - говорится в сообщении пресс-службы.

К тушению пожара привлечены 129 человек и 43 единицы техники.

"Проводится наращивание сил и средств", - добавили в ведомстве.