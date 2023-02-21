В Москве загорелся отель "МКМ"
Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Пожар начался в отеле в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.
"Горит пятый этаж 16-ти этажного здания на улице Международной в центре Москвы", - сказали в экстренных службах.
Проводится эвакуация. По данным из открытых источников, на этаже располагается отель. Также в здании расположены офисы.
В пресс-службе столичного главка МЧС со своей стороны "Интерфаксу" сообщили, что огонь охватил пятый этаж гостиницы "МКМ" в центре Москвы.
"Возгорание на улице Международная, 15 происходит на пятом этаже. Дом 17-этажный. Сведений о пострадавших пока не поступало", - сказали в пресс-службе.
Позднее там уточнили, что было спасено 20 человек, из них семь детей.
"Спасение продолжается", - говорится в сообщении пресс-службы.
К тушению пожара привлечены 129 человек и 43 единицы техники.
"Проводится наращивание сил и средств", - добавили в ведомстве.