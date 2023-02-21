Шесть человек погибли в Москве при пожаре в гостинице "МКМ"

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Число погибших в результате пожара в гостинице "МКМ" в центре Москвы выросло до шести, уточнили в пресс-службе МЧС РФ во вторник.

"Уточнение: в результате пожара погибли шесть человек (четыре взрослых и два ребенка)", - говорится в сообщении.

Порядка девяти человек пострадали в результате пожара в гостинице, добавили в МЧС РФ.

Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС "Интерфаксу" сообщили, что огонь охватил пятый этаж отеля "МКМ".

Позднее поступила информация о том, что пожарные сумели ликвидировать открытое горение в гостинице на площади 300 кв. м.

"Открытое горение ликвидировано на площади 300 кв. м", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС РФ .