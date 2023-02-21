Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:49

Шесть человек погибли в Москве при пожаре в гостинице "МКМ"

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Число погибших в результате пожара в гостинице "МКМ" в центре Москвы выросло до шести, уточнили в пресс-службе МЧС РФ во вторник.

"Уточнение: в результате пожара погибли шесть человек (четыре взрослых и два ребенка)", - говорится в сообщении.

Порядка девяти человек пострадали в результате пожара в гостинице, добавили в МЧС РФ.

Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС "Интерфаксу" сообщили, что огонь охватил пятый этаж отеля "МКМ".

Позднее поступила информация о том, что пожарные сумели ликвидировать открытое горение в гостинице на площади 300 кв. м.

"Открытое горение ликвидировано на площади 300 кв. м", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС РФ .

Москва МКМ МЧС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Столичный дептранс предупредил о возможных 8-балльных пробках вечером

Мороз до -28 градусов прогнозируется в московском регионе в ночь на среду

Мороз до -28 градусов прогнозируется в московском регионе в ночь на среду

Снегопад в Москве завершится утром

Снегопад в Москве завершится утром

Второго фигуранта дела о захвате заложников в Москве отправили под арест

Второго фигуранта дела о захвате заложников в Москве отправили под арест

Пригородные электрички с марта и до осени не будут доезжать до Рижского вокзала

Пригородные электрички с марта и до осени не будут доезжать до Рижского вокзала

Собянин оценил локализацию производства трамваев в Москве в 90%

Температура в Москве на следующей неделе будет на 4 градуса ниже нормы

Метель и низкое давление придут в Москву в выходные

Метель и низкое давление придут в Москву в выходные

Глава МВД РФ уволил двух подчиненных за отказ предоставить убежище латвийскому писателю

Глава МВД РФ уволил двух подчиненных за отказ предоставить убежище латвийскому писателю

Вильфанд пообещал москвичам возвращение февральских температур уже в четверг

Вильфанд пообещал москвичам возвращение февральских температур уже в четверг
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });