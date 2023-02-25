Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:33

За сутки в Москве выпало до 4 см снега

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Прирост снега за прошедшие сутки в столице составил до 4 см, цитирует заммэра Москвы Петра Бирюкова телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

"За день выпадет еще до двух сантиметров снега, в ночь на 26 февраля снегопад может усилиться", - добавил он.

По словам заммэра, городские службы продолжают в круглосуточном режиме ликвидировать последствия снегопада.

В метеобюро Москвы "Интерфаксу" сообщили, что в 9:00 субботы высота снежного покрова на главной метеостанции города (ВДНХ) достигла 38 см.

Москва Петр Бирюков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Фигурант дела о поджоге московской гостиницы заключен в СИЗО

Фигурант дела о поджоге московской гостиницы заключен в СИЗО

Синоптики спрогнозировали потепление в Москве в субботу и воскресенье

Синоптики спрогнозировали потепление в Москве в субботу и воскресенье

Власти Москвы сообщили об отмене всех перекрытий движения в Хамовниках

Мосгоризбирком предложил объединить несколько избирательных участков в городе

Мосгоризбирком предложил объединить несколько избирательных участков в городе

Причиной пожара в столичной гостинице "МКМ" стал поджог

Причиной пожара в столичной гостинице "МКМ" стал поджог

"Мосфильм" закроет лабораторию по обработке кинопленки из-за ее нерентабельности

"Мосфильм" закроет лабораторию по обработке кинопленки из-за ее нерентабельности

Количество погибших при пожаре в московской гостинице увеличилось до семи

Количество погибших при пожаре в московской гостинице увеличилось до семи

Шесть человек погибли в Москве при пожаре в гостинице "МКМ"

Столичный дептранс предупредил о возможных 8-балльных пробках вечером

Мороз до -28 градусов прогнозируется в московском регионе в ночь на среду

Мороз до -28 градусов прогнозируется в московском регионе в ночь на среду
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });