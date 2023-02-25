За сутки в Москве выпало до 4 см снега

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Прирост снега за прошедшие сутки в столице составил до 4 см, цитирует заммэра Москвы Петра Бирюкова телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

"За день выпадет еще до двух сантиметров снега, в ночь на 26 февраля снегопад может усилиться", - добавил он.

По словам заммэра, городские службы продолжают в круглосуточном режиме ликвидировать последствия снегопада.

В метеобюро Москвы "Интерфаксу" сообщили, что в 9:00 субботы высота снежного покрова на главной метеостанции города (ВДНХ) достигла 38 см.