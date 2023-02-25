Москвичей предупредили о возможных задержках наземного транспорта из-за погоды

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В связи с ухудшением погодных условий в столице возможны ситуативные задержки наземного городского транспорта, сообщает в субботу департамент транспорта Москвы.

"Из-за погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены", - говорится в сообщении.

В департаменте просят водителей обращать особое внимание на объявление.

Ранее в субботу сообщалось, что прирост снега за прошедшие сутки в Москве составил до 4 см. По данным столичных властей, за день выпадет еще до двух сантиметров снега, в ночь на 26 февраля снегопад может усилиться.