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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Собянин назвал МНПЗ после модернизации одним из лучших заводов Европы

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) в результате модернизации превратился из "консервной банки" в один из лучших заводов Европы, заявил мэр столицы Сергей Собянин президенту Владимиру Путину, пока они осматривали индустриальный парк "Руднево".

"Сегодня, то, что происходит, это новая индустриализация Москвы. С 2018 года подъем промышленного производства вырос почти вполовину. Это не считая Московского НПЗ. Вместе с ним рост в два раза", - сказал Собянин.

"Потому что там произошла коренная реорганизация из консервной банки он превратился в один из лучших заводов Европы. Но даже и без него у нас непрекращающееся движение вперед", - отметил мэр.

МНПЗ Сергей Собянин Москва Владимир Путин
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