Пассажир упал под поезд на "фиолетовой" ветке московского метро

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Сбой после инцидента с пассажиром на Таганско-Краснопресненской линии метро устранен, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта в пятницу.

"Движение на Таганско-Краснопресненской линии (7) осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.

По данным источника "Интерфакса", инцидент произошел на станции "Кузнецкий мост". Для спасения пассажира, упавшего под прибывающий поезд, отключалось напряжение контактного рельса.

"Приостанавливалось движение поездов на участке "Таганская" - "Баррикадная". В обратную сторону поезда следовали с увеличенными интервалами", - сообщил собеседник агентства.

Данных о состоянии пассажира, оказавшегося на рельсах, пока не поступало.