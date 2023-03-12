Более 40% месячной нормы осадков может выпасть за сутки в Москве

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Неблагоприятные погодные условия сохранятся в столице до полуночи.

"По прогнозам синоптиков, за сутки может выпасть более 40% месячной нормы осадков. В ближайшие часы ожидается переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, на дорогах ожидается сильная гололедица", - заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам в воскресенье.

По его информации, городские службы из-за непогоды продолжают работать в усиленном режиме, проводятся работы по очистке и противогололедной обработке дорог и тротуаров.

Бирюков отметил, что на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

"Для обеспечения приема осадков на улицах сейчас дежурят 300 бригад "Мосводостока" и порядка 290 единиц техники, - отметил заммэра. - Под постоянным контролем находятся 40 пониженных мест с высокой вероятностью скоплений воды".

Он призвал москвичей быть предельно внимательными и аккуратными на улице, водителей - строго соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.

По информации Гидрометцентра России, осадки в Москве продолжатся, как минимум, до полуночи, переход температуры через ноль в сторону минусовых значений ожидается после 16:00. Сильный дождь сменится снегопадом.