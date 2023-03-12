Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:16

Более 40% месячной нормы осадков может выпасть за сутки в Москве

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Неблагоприятные погодные условия сохранятся в столице до полуночи.

"По прогнозам синоптиков, за сутки может выпасть более 40% месячной нормы осадков. В ближайшие часы ожидается переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, на дорогах ожидается сильная гололедица", - заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам в воскресенье.

По его информации, городские службы из-за непогоды продолжают работать в усиленном режиме, проводятся работы по очистке и противогололедной обработке дорог и тротуаров.

МоскваВ течение всего дня в Москве ожидается дождь и мокрый снегВ течение всего дня в Москве ожидается дождь и мокрый снегЧитать подробнее

Бирюков отметил, что на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

"Для обеспечения приема осадков на улицах сейчас дежурят 300 бригад "Мосводостока" и порядка 290 единиц техники, - отметил заммэра. - Под постоянным контролем находятся 40 пониженных мест с высокой вероятностью скоплений воды".

Он призвал москвичей быть предельно внимательными и аккуратными на улице, водителей - строго соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.

По информации Гидрометцентра России, осадки в Москве продолжатся, как минимум, до полуночи, переход температуры через ноль в сторону минусовых значений ожидается после 16:00. Сильный дождь сменится снегопадом.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В течение всего дня в Москве ожидается дождь и мокрый снег

В течение всего дня в Москве ожидается дождь и мокрый снег

"Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за ледяного дождя

Снежный покров в Москве может подрасти к понедельнику на 6 см

Снежный покров в Москве может подрасти к понедельнику на 6 см

Отравление группы школьников в Москве вызвал попавший в кулер антисептик

В Москве возбуждено дело о покушении на жизнь 15-летнего пассажира метро

В столичном регионе на выходные обещают от 19 градусов мороза до плюс 6 тепла

Рекордные с начала зимнего сезона сугробы зафиксированы в Москве

Рекордные с начала зимнего сезона сугробы зафиксированы в Москве

Пожар произошел в одном из зданий московского главка МВД на Петровке

Пробки в Москве достигли 8 баллов

Москвичей предупредили о температурном "кульбите" на выходных

Москвичей предупредили о температурном "кульбите" на выходных
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });