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Почти половина месячной нормы осадков выпала за сутки в Москве

Почти половина месячной нормы осадков выпала за сутки в Москве
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - По предварительным оценкам, днем в столице выпало 14 мм осадков, всего за сутки - 16 мм, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы в воскресенье.

"Суточный прирост осадков составил 47% месячной нормы, которая насчитывает 34 мм", - сказал представитель метеобюро.

Он уточнил, что данные получены в 18:00 воскресенья с главной столичной метеостанции на ВДНХ.

Как добавил собеседник агентства, осадки в столичном регионе выпали в виде снега, мокрого снега, дождя и ледяного дождя.

Ранее синоптики сообщили, что ненастье в Москве закончится не раньше полуночи.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил журналистам днем в воскресенье, что за сутки в городе может выпасть более 40% месячной нормы осадков. По его словам, из-за перехода температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений на дорогах ожидается сильная гололедица.

Минздрав РФ в воскресенье рекомендовал пожилым людям не выходить из дома без необходимости из-за гололеда, причиной которого стала аномальная погода в центральной части России.

Москва
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