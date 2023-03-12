Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:02

Минздрав рекомендовал пожилым людям не выходить из дома без необходимости из-за гололеда

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Пожилые люди относятся к группе высокого риска падений и переломов, поэтому рекомендуется без необходимости не выходить из дома в связи с высокой травмоопасностью из-за сильного гололеда, заявили в воскресенье в пресс-службе Минздрава РФ.

"В связи с аномальной погодой, установившейся в центральной части России, и ее дальнейшим ухудшением отмечаются повышенные риски для здоровья граждан. Во избежание падений и травм в условиях сильного гололеда мы призываем граждан проявлять повышенную осторожность при нахождении на улице", - говорится в сообщении.

Как заявили в министерстве, участникам дорожного движения также следует проявлять максимальную осторожность.

Кроме того, в связи с резкими перепадами атмосферного давления людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо внимательно контролировать свое самочувствие, регулярно измерять артериальное давление, следовать рекомендациям врача и принимать назначенные врачом лекарства.

Минздрав РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Патриарх Кирилл призвал папу римского не допустить закрытия Киево-Печерской лавры

Патриарх Кирилл призвал папу римского не допустить закрытия Киево-Печерской лавры

Что произошло за день: суббота, 11 марта

Электронные визы и платежную карту для интуристов запустят в 2023 году

Электронные визы и платежную карту для интуристов запустят в 2023 году

"Роскосмос" рассматривает вариант запуска "Союза МС-24" к МКС раньше намеченного срока

Байден и фон дер Ляйен пообещали продолжить введение антироссийских санкций

Байден и фон дер Ляйен пообещали продолжить введение антироссийских санкций

Космический корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" покинет МКС в субботу

Космический корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" покинет МКС в субботу

Экономист Сергей Гуриев и экс-депутат Геннадий Гудков признаны иноагентами

Экономист Сергей Гуриев и экс-депутат Геннадий Гудков признаны иноагентами

Что произошло за день: пятница, 10 марта

Президентская библиотека Ельцина пообещала опубликовать личное дело Гагарина

Президентская библиотека Ельцина пообещала опубликовать личное дело Гагарина

Снижение уровня бедности связали с господдержкой семей с детьми

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });