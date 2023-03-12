Минздрав рекомендовал пожилым людям не выходить из дома без необходимости из-за гололеда

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Пожилые люди относятся к группе высокого риска падений и переломов, поэтому рекомендуется без необходимости не выходить из дома в связи с высокой травмоопасностью из-за сильного гололеда, заявили в воскресенье в пресс-службе Минздрава РФ.

"В связи с аномальной погодой, установившейся в центральной части России, и ее дальнейшим ухудшением отмечаются повышенные риски для здоровья граждан. Во избежание падений и травм в условиях сильного гололеда мы призываем граждан проявлять повышенную осторожность при нахождении на улице", - говорится в сообщении.

Как заявили в министерстве, участникам дорожного движения также следует проявлять максимальную осторожность.

Кроме того, в связи с резкими перепадами атмосферного давления людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо внимательно контролировать свое самочувствие, регулярно измерять артериальное давление, следовать рекомендациям врача и принимать назначенные врачом лекарства.