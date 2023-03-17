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На следующей неделе в Москве ожидается потепление до плюс 9 градусов

На следующей неделе в Москве ожидается потепление до плюс 9 градусов
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Теплая погода с дневными температурами до плюс 9 градусов прогнозируется на следующей неделе в московском регионе, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Следующая неделя будет устойчиво теплой. Иногда солнышко будет проглядывать, но, в основном, будет облачная погода с прояснениями, сильных осадков не прогнозируется", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что понедельник станет переходным днем, когда ночные температуры будут еще низкими - минус 7-5, по области до минус 8, а днем "уже изменение циркуляции и воздушные массы будут перемещаться с юга", ожидается плюс 5-7.

Начиная со вторника погода в столичном регионе будет "достаточно однородная", сообщил Вильфанд. В целом, на следующей неделе в Москве и области ночные температуры будут около нуля, а дневные - "устойчивые от 4 до 9 градусов выше нуля". Температура со вторника будет выше нормы на 2-3 градуса.

По словам Вильфанда, небольшие осадки возможны в столице со среды - небольшой дождь. При этом он подчеркнул, что, несмотря на тепло, пока "не нужно строить завышенные ожидания" и говорить о том, что пришла весна.

"Конечно, таких 10-градусных морозов на следующей неделе не будет (...) Весну на следующей неделе уже можно почувствовать, но вот, к сожалению, будет такая циклоническая погода, облачная, но с прояснениями", - добавил научный руководитель Гидрометцентра России.

Москва Гидрометцентр Роман Вильфанд
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