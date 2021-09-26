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На ВДНХ закончена реставрация павильона "Микробиологическая промышленность"

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - На территории ВДНХ завершены основные ремонтно-реставрационные работы в павильоне №30 "Микробиологическая промышленность", сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам в воскресенье.

"Павильону максимально вернули исторический облик, утраченные элементы воссоздали, а сохранившиеся отреставрировали", - сказал Бирюков.

По его словам, помещения павильона оборудованы системами кондиционирования, вентиляции, отопления, канализации и водоснабжения, могут эксплуатироваться круглогодично, а не только летом, как ранее.

Заммэра пояснил, что зданию возвращен первоначальный светло-серый цвет, лоджию главного фасада вновь выделили травянисто-зеленым цветом, как это было в 1954 году.

"Привели в порядок лепной и керамический декор на фасаде: 18 панно с трехцветным сграффито, майолику портала центрального входа, лепные рельефы с изображением хлопка. В павильоне расчистили и восстановили обнаруженную в ходе работ живопись на потолках", - рассказал Бирюков.

Он подчеркнул, что в первый зал вернули деревянный резной фриз, который был утерян, во втором зале воссозданы сложные лепные розетки.

"Прилегающую к павильону территорию благоустроили. Сейчас выполняется воссоздание фонтана в виде букета из масличных растений с керамической облицовкой, расположенного во внутреннем дворике. Работы завершим в 2022 году", - добавил заммэра.

ВДНХ

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